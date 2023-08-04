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Наприкінці літа українські пілоти вирушать опановувати F-16 до Європи

04 серпня 2023, 14:14
Наприкінці літа українські пілоти вирушать опановувати F-16 до Європи

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

"Ми орієнтуємося на кінець літа, що стартує відправка пілотів до європейських країн на серйозне навчання. І тому треба розуміти, що воно не буде таким швидким, але й не буде таким довготривалим, як сподіваються росіяни. Думаю, що наші пілоти так само швидко будуть сприймати навчальну програму F-16, як опанували Patriot. Єдине, що треба, щоб увесь склад авіаційної коаліції, усі країни, які мають навчальні бази, мають тренажери, мають інструкторів, літаки навчальні, щоб усі долучились, тому що нам треба швидко якомога більше людей прогнати через програму навчання", - заявив Ігнат.

Українським пілотам потрібно не лише навчитися літати на F-16, але й застосовувати десятки типів його озброєння, додав речник.

В США після оцінювання українських пілотів дійшли висновку, що на їх перепідготовку знадобиться близько 4 місяців, але на практиці буде більш зрозуміло, кому з пілотів і скільки часу знадобиться для навчання, додав Ігнат.

За словами речника, Україні до того часу, поки вона отримає винищувачі, вкрай потрібне посилення ППО.

"Посилюватись потрібно, тим паче зимовий період наступає і росіяни, можливо, захочуть проводити певні провокації. Тому без варіантів — треба посилювати ППО", - підсумував речник командування Повітряних сил ЗСУ.

В кінці липня Зеленський заявив про підсилення системи ППО в Україні.
УкраїнаF-16

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