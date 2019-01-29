90% безробітних українців мають вищу освіту, - Держслужба зайнятості

Згідно з даними Державної служби зайнятості, близько 90% громадян України, що перебувають на обліку по безробіттю, мають вищу освіту.

При цьому найбільш затребуваними залишаються робочі спеціальності.

"Є проблеми на ринку праці. Я завжди про це кажу, одна з них, істотна проблема - це дисбаланс, тобто 75% випускників шкіл йдуть за вищою освітою і інші – за професійною, або не навчаються взагалі. Це абсолютно протилежно тому, що в розвинених країнах Європи: там близько 30% йдуть здобувати вищу освіту, а всі інші отримують професійну освіту, технічну освіту", - заявив виконуючий обов'язки голови Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко під час прес-конференції у вівторок 29 січня, інформують "Українські Новини".

В рамках вирішення даної проблеми Гослужба зайнятості створила 11 центрів професійно-технічної освіти, розташовані в Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській та Рівненській областях. Навчання в них проводиться по 88 ліцензованих спеціальностях, випускники отримують дипломи державного зразка. Як зазначив Ярошенко, за 2018 рік навчання пройшли 147 тисяч українців, 90% з них були в подальшому працевлаштовані.

Крім того, близько 5 тисяч українців пройшли професійне навчання з застосуванням елементів дистанційного і дуального навчання.

Ярошенко зазначив, що Держслужба зайнятості прагне максимально застосовувати сучасні технології в своїй роботі, в тому числі запускаючи сервіс електронних кабінетів для роботодавців і здобувачів, електронні черги, відео-презентації підприємств-роботодавців і відеорезюме безробітних.

Нагадаємо, кількість безробітних в Україні, розрахована за методикою Міжнародної організації праці, протягом 2018 року становила 1,7 мільйона осіб. При цьому менш як 21% з них реєструвалися у державній службі зайнятості.