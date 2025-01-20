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90 палестинських в'язнів звільнено в рамках угоди між Ізраїлем і Хамас

20 січня 2025, 08:35
90 палестинських в'язнів звільнено в рамках угоди між Ізраїлем і Хамас
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Обмін відбувся відповідно до угоди про припинення вогню.

Дев'яносто палестинських ув'язнених були випущені в неділю на волю в обмін на звільнення бойовиками Хамас трьох ізраїльських заручниць.

Про це повідомляє газета The Jerusalem Post, посилаючись на тюремну службу Ізраїлю.

Вони були переведені з різних місць утримання до в’язниці "Офер", яка знаходиться поруч із Єрусалимом. 

Там вони пройшли перевірку щодо безпеки й медичний огляд, після чого були звільнені.

Автобуси Червоного Хреста доставили 78 осіб до контрольно-пропускного пункту «Бітунья» на Західному березі річки Йордан, ще 12 – були переправлені до східного Єрусалиму під наглядом ізраїльської поліції.

Під час першого звільнення заручників терористичне угрупування Хамас повернуло Ізраїлю трьох жінок – 24-річну Ромі Гонен, 31-річну Дорон Штейнбрехер і 28-річну Емілі Дамарі. Усі вони були захоплені на фестивалі Supernova під час нападу бойовиків 7 жовтня 2023 року.

Обмін відбувся відповідно до угоди про припинення вогню.

Також раніше Хамас надіслав список заручників, які будуть звільнені 19 січня.

 

ХАМАСІзраїльобмін

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