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"90% полонених катували": стало відомо, в якому стані перебувають звільнені захисники

04 січня 2024, 21:15
Фото: Андрій Єрмак
Майже у всіх експолонених ушкоджені системи травлення і опорно-руховий апарат.

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, у якому стані перебувають українці, що вчора, 3 січня, були звільнені з російського полону.

Про це він сказав в коментарі Radio NV.

"Їхній стан здоров’я досить поганий, тому що російський полон – це не те місце, де можна поправити здоров’я, м’яко кажучи. І більшість потребує, якщо не негайної допомоги, але реабілітації; мають хронічні захворювання, які потребують так само медичної допомоги", – каже Яценко.

За його словами, переважно у всіх ушкоджені системи травлення, опорно-руховий апарат. У багатьох є проблеми з ногами, адже багато часу полонених росіяни змушують проводити стоячи. Крім того є проблеми з зубами через відсутність у полоні стоматологічної допомоги.

Яценко наголосив, що понад 90% тих, хто повернувся, стверджують, що зазнали катувань.

"І ми знаємо, що це  в росіЇ – державна політика", – додав він.

Представник Координаційного штабу запевнив, що щонайменше два тижні після повернення з полону буде відбуватися етап початкової реабілітації: медична допомога, розмови з психологами і т.п.

Нагадаємо, що вчора, 3 січня, відбувся найбільший обмін полоненими за час повномасштабного вторгнення – 230 українських захисників повернулися додому. 

обмін полоненимиполоненівійна в Україніросія окупанти

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