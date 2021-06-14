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92% американців хочуть, аби США спрямували зовнішню політику на "приборкання" Росії

Перша закордонна поїздка президента Джо Байдена показала, що більшість американців довіряють йому вести переговори від імені США з іншими іноземними лідерами
Переважна більшість, 92%, американців вважають, що обмеження сили і впливу Росії має бути серед пріоритетів зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. На думку 40%, це має бути пріоритетом.
92% американців хочуть, аби США спрямували зовнішню політику на "приборкання" Росії Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані соцопитування, проведеного ABC News / Ipsos з 11 по 12 червня 2021 року.
 
Перша закордонна поїздка президента Джо Байдена показала, що більшість американців довіряють йому вести переговори від імені США з іншими іноземними лідерами, зазначає ABC News, посилаючись на вказане опитування.
 
Цей рівень довіри – 52% - приблизно відповідає загальному рейтингу схвалення діяльності президента, який у середньому становить 53 % згідно з FiveThirtyEight. Водночас 3 з 10 американців, у тому числі 70% республіканців, кажуть, що взагалі не довіряють Байдену в переговорах з його іноземними колегами, а приблизно двоє з десяти (18 %) довіряють лише частково.
 
57% вважають, що президент діятиме належним чином у міжнародних справах, тоді як 42% не мають певності в цьому.
 
У порівнянні з рівнем довіри до експрезидента Дональда Трампа приблизно в той самий період його президенства, ставлення до Байдена значно краще. Відповідно до опитування ABC News / Washington Post, проведеного в липні 2017 року, майже половина (47%) американців заявили, що взагалі не довіряють президентові в питаннях переговорів з іншими світовими лідерами.
 
Під час свого європейського турне Байден наголошує, що "Америка повернулася", тобто напруженості між США і давніми союзниками, до якої призвів Трамп, покладено край. Це послання сприймається позитивно більшістю американців. 44% кажуть, що за Байдена глобальне лідерство Америки посилилося, а 36% - ослабло. (Відповідно, за Трампа ці показники становили 27% і 48%).
 
Щодо майбутньої зустрічі з Путіним майже половина населення – 49% довіряють Байдену, аби він вів із ним переговори. Водночас близько третини (34%) зовсім не довіряють.
 
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14 06 2021 12:57
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