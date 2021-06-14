CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПереважна більшість, 92%, американців вважають, що обмеження сили і впливу Росії має бути серед пріоритетів зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. На думку 40%, це має бути пріоритетом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
92% американців хочуть, аби США спрямували зовнішню політику на "приборкання" Росії
Перша закордонна поїздка президента Джо Байдена показала, що більшість американців довіряють йому вести переговори від імені США з іншими іноземними лідерами
Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані соцопитування, проведеного ABC News / Ipsos з 11 по 12 червня 2021 року.
Перша закордонна поїздка президента Джо Байдена показала, що більшість американців довіряють йому вести переговори від імені США з іншими іноземними лідерами, зазначає ABC News, посилаючись на вказане опитування.
Цей рівень довіри – 52% - приблизно відповідає загальному рейтингу схвалення діяльності президента, який у середньому становить 53 % згідно з FiveThirtyEight. Водночас 3 з 10 американців, у тому числі 70% республіканців, кажуть, що взагалі не довіряють Байдену в переговорах з його іноземними колегами, а приблизно двоє з десяти (18 %) довіряють лише частково.
57% вважають, що президент діятиме належним чином у міжнародних справах, тоді як 42% не мають певності в цьому.
У порівнянні з рівнем довіри до експрезидента Дональда Трампа приблизно в той самий період його президенства, ставлення до Байдена значно краще. Відповідно до опитування ABC News / Washington Post, проведеного в липні 2017 року, майже половина (47%) американців заявили, що взагалі не довіряють президентові в питаннях переговорів з іншими світовими лідерами.
Під час свого європейського турне Байден наголошує, що "Америка повернулася", тобто напруженості між США і давніми союзниками, до якої призвів Трамп, покладено край. Це послання сприймається позитивно більшістю американців. 44% кажуть, що за Байдена глобальне лідерство Америки посилилося, а 36% - ослабло. (Відповідно, за Трампа ці показники становили 27% і 48%).
Щодо майбутньої зустрічі з Путіним майже половина населення – 49% довіряють Байдену, аби він вів із ним переговори. Водночас близько третини (34%) зовсім не довіряють.
Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило, що зустріч президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться на віллі Ла Гранж поблизу Женевського озера 16 червня.
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14 06 2021 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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