Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

950 тисяч українських біженців є у Польщі

28 грудня 2022, 08:14
950 тисяч українських біженців є у Польщі
Фото: з вільного доступу
Наразі у Польщі перебувають 950 тисяч біженців з України, а загалом громадян України в Польщі близько 2,3 мільйона.
Про це написав у Twitter заступник голови Польського фонду розвитку (PFR) Бартош Марчук.
 
Як зазначив представник PFR, згідно з базою наданих надання PESEL (ідентифікаційний код в Польщі - ред.), станом на сьогодні в Польщі перебувають 950 тис. утікачів від війни в Україні, що на 400 тис. менше, ніж влітку. Враховуючи, що до війни у Польщі перебували 1,2-1,3 млн українців, то загальна кількість громадян України в Польщі на сьогодні становить 2,3 млн.
 
Як зазначається, 90% утікачів від війни в Україні, які перебувають в Польщі, це - жінки і діти. Загалом, ті, хто прибув до Польщі після 24 лютого, становлять 2,5% від загальної кількості населення Польщі. Найбільше українців, які рятуються від війни в Україні, проживають у Нижньосілезькому (Вроцлав) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.
 
Як зауважив Марчук, близько 60-70% дорослих утікачів від війни в Україні (320 тис. з 450 тис.) вже працевлаштувалися в Польщі.
 
"Це дуже високий рівень працевлаштування. Можна оцінювати, що в 2022 році з самих податків і соціальних відрахувань до бюджету надійшли близько 4 млрд злотих ($900 млн), а в 2023 році потрапить близько 6 млрд злотих (понад $1,3 млрд)",- зазначає Марчук.
 
Він зауважив, що загальний фінансовий баланс витрат/надходжень в бюджеті країни щодо українців, які прибули після 24 лютого, в Польщі є негативним: мінус 1,45 млрд злотих (приблизно $330 млн). Натомість уже в 2023 році цей баланс буде позитивним – плюс 1,1 млрд злотих ($250 млн).
 
Як підсумовує польський урядовець, українські утікачі від війни в Україні рівномірно розташувалися по всій території Польщі, немає їх надмірної концентрації в тому чи іншому регіоні країни. Вони омолоджують популяцію Польщі і є активними на ринку праці. В 2023 році баланс їхнього перебування в Польщі буде позитивним.
 
Польщабіженцівійна з РосієюУкраїна

Останні матеріали

Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Політика
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:53
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:13
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Політика
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 11:32
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Політика
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 09:32
Політика
"Якщо ви не вмієте читати". Пропагандон путіна збісився у прямому ефірі через Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 17:22
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється