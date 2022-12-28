950 тисяч українських біженців є у Польщі

Наразі у Польщі перебувають 950 тисяч біженців з України, а загалом громадян України в Польщі близько 2,3 мільйона.

Про це написав у Twitter заступник голови Польського фонду розвитку (PFR) Бартош Марчук.

Як зазначив представник PFR, згідно з базою наданих надання PESEL (ідентифікаційний код в Польщі - ред.), станом на сьогодні в Польщі перебувають 950 тис. утікачів від війни в Україні, що на 400 тис. менше, ніж влітку. Враховуючи, що до війни у Польщі перебували 1,2-1,3 млн українців, то загальна кількість громадян України в Польщі на сьогодні становить 2,3 млн.

Як зазначається, 90% утікачів від війни в Україні, які перебувають в Польщі, це - жінки і діти. Загалом, ті, хто прибув до Польщі після 24 лютого, становлять 2,5% від загальної кількості населення Польщі. Найбільше українців, які рятуються від війни в Україні, проживають у Нижньосілезькому (Вроцлав) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

Як зауважив Марчук, близько 60-70% дорослих утікачів від війни в Україні (320 тис. з 450 тис.) вже працевлаштувалися в Польщі.

"Це дуже високий рівень працевлаштування. Можна оцінювати, що в 2022 році з самих податків і соціальних відрахувань до бюджету надійшли близько 4 млрд злотих ($900 млн), а в 2023 році потрапить близько 6 млрд злотих (понад $1,3 млрд)",- зазначає Марчук.

Він зауважив, що загальний фінансовий баланс витрат/надходжень в бюджеті країни щодо українців, які прибули після 24 лютого, в Польщі є негативним: мінус 1,45 млрд злотих (приблизно $330 млн). Натомість уже в 2023 році цей баланс буде позитивним – плюс 1,1 млрд злотих ($250 млн).

Як підсумовує польський урядовець, українські утікачі від війни в Україні рівномірно розташувалися по всій території Польщі, немає їх надмірної концентрації в тому чи іншому регіоні країни. Вони омолоджують популяцію Польщі і є активними на ринку праці. В 2023 році баланс їхнього перебування в Польщі буде позитивним.