Це публічна та офіційна інформація, яка також є у звітах комісій ООН.

Щонайменше 90% українських військових, що були звільнені з російського полону, постраждали від тортур.

Це показує масштаби знущання з полонених у російських катівнях і таборах, повідомив представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Понад 90% опитаних українських оборонців, які повертаються з російського полону, свідчать про системне порушення прав українських військовополонених в російській неволі на різних етапах перебування в руках загарбників"- заявив Юсов.

Він додав, що це публічна та офіційна інформація, яка також є у звітах комісій ООН.

"Це предмет роботи як українських правоохоронних органів, правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право. Інакше для чого вона існує", - сказав розвідник.

За його слоавмиф, на відміну від росії, Україна дотримується міжнародних норм та Женевських конвенцій, а Центри утримання полонених росіян відповідають міжнародним стандартам і там точно не застосовують тортури.

Нагадаємо, що сьогодні чергову групу важкопоранених і тяжкохворих захисників повернули з полону рф.