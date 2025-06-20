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9 із 10 військовополонених постраждали від тортур у росії – ГУР

20 червня 2025, 19:33
9 із 10 військовополонених постраждали від тортур у росії – ГУР
Фото: ads-ngo.com
Це публічна та офіційна інформація, яка також є у звітах комісій ООН.

Щонайменше 90% українських військових, що були звільнені з російського полону, постраждали від тортур. 

Це показує масштаби знущання з полонених у російських катівнях і таборах, повідомив представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Понад 90% опитаних українських оборонців, які повертаються з російського полону, свідчать про системне порушення прав українських військовополонених в російській неволі на різних етапах перебування в руках загарбників"- заявив Юсов.

Він додав, що це публічна та офіційна інформація, яка також є у звітах комісій ООН.

"Це предмет роботи як українських правоохоронних органів, правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право. Інакше для чого вона існує", - сказав розвідник. 

За його слоавмиф, на відміну від росії, Україна дотримується міжнародних норм та Женевських конвенцій, а Центри утримання полонених росіян відповідають міжнародним стандартам і там точно не застосовують тортури.

Нагадаємо, що сьогодні чергову групу важкопоранених і тяжкохворих захисників повернули з полону рф.

 

війнаполон

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