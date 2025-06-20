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Чергову групу важкопоранених і тяжкохворих захисників повернули з полону рф

20 червня 2025, 14:49
Чергову групу важкопоранених і тяжкохворих захисників повернули з полону рф
Фото: dilovamova.com
Всі визволені захисники належать до солдатського та сержантського складу.

Сьогодні, 20 червня, у рамках стамбульських домовленостей Україна повернула з російського полону чергову групу захисників.

Про це президент України Володимир Зеленський написа в Telegram-каналі. 

"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома.

Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби", - йдеться у дописі. 

Також у Координаційному штабі додали, що мова йде про важкопоранених та тяжкохворих захисників.

Всі визволені 20 червня захисники належать до солдатського та сержантського складу, а також усі звільнені оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Сьогодні додому повернулися військовослужбовці ЗСУ з Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби і Нацгвардії.

Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі.

Нагадаємо, що вчора також відбувся черговий обмін військовополоненими.

 

війнаполон

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