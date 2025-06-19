Відбувся черговий обмін військовополоненими

Більшість перебували у полоні з 2022 року.

В четвер, 19 чеврня, в рамках стамбульських домовленостей в Україну повернули з російського полону ще одну групу захисників.

Про це президент України Володимир Зеленський написав Telegram-каналі.

"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року", - йдеться у дописі.

Зеленський дододав, що це захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.

"Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", - написав глава держави.

Нещодавно ми писали, що Україна почала безстроковий санітарний обмін полоненими на фронті.