Україна почала безстроковий санітарний обмін полоненими на фронті

Мається на увазі передача поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.

Від сьогодні Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з армією рф.

Вже були передані поранені полонені прямо з лінії фронту, повідомляє проєкт "Хочу жить".

З 14 червня відбувся четвертий день обміну за формулою "всіх на всіх" у двох категоріях.

Відбуввся третій етап повернення тяжкопоранених і тяжко хворих військовополонених цього місяця. Перший етап відбувся 10 червня, а другий 12 червня.

Крім того, до цього обміну потрапили військові віком до 25 років.

"Також сьогодні, відповідно до досягнутих у Стамбулі домовленостей, Україна першою розпочала виконання процедури за формулою "безстрокового санітарного обміну", - йдеться у повідомленні.

У Стамбулі Україна і Росія домовилися не тільки про повернення з полону всіх полонених з пораненнями або хворобами, а й про узгодження порядку спрощеного повернення поранених військовополонених.

Тому сьогодні Україна також передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.

Питання військовополонених є чисто гуманітарним, а російська сторона вперше погодилася з цим під час переговорів у Стамбулі ще 2 червня.

"Поранені та хворі військовополонені - це особлива категорія. Характер травм і поранень, отриманих внаслідок бойових дій, вимагає спеціалізованого, дороговартісного і тривалого лікування та реабілітації", - додали в проєкті.