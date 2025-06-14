Відбувся четвертий обмін військовополоненими за тиждень

Про це українська і російська делегації домовилися у Стамбулі.

Сьогодні, 14 червня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та росією.

Про це президент України Володимир зеленський написав у Telegram-каналі.

"Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень.

Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - йдеться у дописі.

Два дні тому Україна та рф провели черговий етап обміну військовополоненими.