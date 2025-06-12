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ПОЛІТИКА

Україна та рф провели черговий етап обміну військовополоненими

12 червня 2025, 14:57
Україна та рф провели черговий етап обміну військовополоненими
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Деякі із них пробули у полоні понад три роки.

Україна та росія у четвер, 12 червня, провели ще один етап обміну військовополоненими.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, додому повернулись військові збройних сил, нацгвардійці та прикордонники

"Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів", - зазначив президент.

Він додав, що відповідні структури продовжують працювати над поверненням з полону всіх громадян України.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими у свою чергу уточнив, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. При цьомучастину звільнених сьогодні вважали зниклими безвісти. 

"Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років.  Усі визволені Оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу", - додали у штабі.

Повернуті нині  захисники  воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. 

Як зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 22 роки.

У підсумку новий великий обмін все ж розпочався, але не 7 червня, як очікувалося, а 9-го. В цей день додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

війнаполонені

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