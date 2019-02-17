ЗМІ: Абе висунув Трампа на Нобелівську премію через прохання Вашингтона
Уряд США "неофіційно" попросив Токіо висунути кандидатуру Трампа після того, як він зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Сінгапурі в червні минулого року, повідомляє японська газета Asahi.
Сам Трамп заявив, що Абе передав йому "красиву копію" листа на 5 сторінках, спрямованого в Нобелівський комітет. Говорячи про причини висунення Трамп заявив:
"Тому що у нього (Кім Чен Ина — ред.) були ракетні кораблі і у нього були ракети, які літали над Японією ...Тепер вони (японці -ред.) почувають себе добре. Вони відчувають себе в безпеці. Я це зробив", - цитує газета слова Трампа.
За повідомленням агентства Reuters, речник Міністерства закордонних справ Японії заявив, що відомство в курсі заяви Трампа, але відмовився коментувати цю інформацію.
15 лютого Трамп заявив, що Абе висунув його кандидатуру на здобуття Нобелівської премії миру. Трамп висловив сумнів у тому, що його удостоять цієї престижної дипломатичної нагороди, зазначивши вважає себе гідним цієї премії за свої зусилля у вирішенні кризи на корейському півострові і досягнення угоди про денуклеаризацію Північної Кореї.
Також, уряд Північної Македонії оголосив, що прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії Алексіс Ципрас і Зоран Заєв номіновані на Нобелівську премію миру.
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