ЗМІ: Абе висунув Трампа на Нобелівську премію через прохання Вашингтона

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після відповідного запиту з боку американської сторони.

Уряд США "неофіційно" попросив Токіо висунути кандидатуру Трампа після того, як він зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Сінгапурі в червні минулого року, повідомляє японська газета Asahi.

Сам Трамп заявив, що Абе передав йому "красиву копію" листа на 5 сторінках, спрямованого в Нобелівський комітет. Говорячи про причини висунення Трамп заявив:

"Тому що у нього (Кім Чен Ина — ред.) були ракетні кораблі і у нього були ракети, які літали над Японією ...Тепер вони (японці -ред.) почувають себе добре. Вони відчувають себе в безпеці. Я це зробив", - цитує газета слова Трампа.

За повідомленням агентства Reuters, речник Міністерства закордонних справ Японії заявив, що відомство в курсі заяви Трампа, але відмовився коментувати цю інформацію.

15 лютого Трамп заявив, що Абе висунув його кандидатуру на здобуття Нобелівської премії миру. Трамп висловив сумнів у тому, що його удостоять цієї престижної дипломатичної нагороди, зазначивши вважає себе гідним цієї премії за свої зусилля у вирішенні кризи на корейському півострові і досягнення угоди про денуклеаризацію Північної Кореї.

Також, уряд Північної Македонії оголосив, що прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії Алексіс Ципрас і Зоран Заєв номіновані на Нобелівську премію миру.