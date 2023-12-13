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ПОЛІТИКА

Абонентам "Київстару" заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі

13 грудня 2023, 13:59
Абонентам
Київстар
Блокування дозволить уникнути перевантаження мереж інших операторів.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзвʼязку розпорядився тимчасово заблокували національний роумінг для абонентів "Київстару".

Про це пише пресслужба. Це було за запитом СБУ.

Блокування дозволить уникнути перевантаження мереж інших операторів.

Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, Служби безпеки та "Київстару" досліджують кіберінцидент.

У Держспецзвʼязку закликають людей максимально користуватися Wi-Fi, а власників громадських закладів — зробити мережі Wi-Fi доступними для всіх.

Масштабний технічний збій у мережі "Київстар" стався вранці 12 грудня. Абоненти не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг, звʼязок та інтернет не працюють.

Служба безпеки відкрила справу щодо хакерської атаки на "Київстар".

Провадження відкрили за вісьмома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
  • ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 113 (диверсія);
  • ст. 437 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

За однією з версій слідства, до хакерської атаки на "Київстар" можуть бути причетні спецслужби рф. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу.

Київстарроумінгкібератака

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