Адель, KAZKA та Eminem - що слухають кандидати в президенти

П'ятеро кандидатів у президенти розповіли про улюблену музику

П'ятеро кандидатів у президенти розповіли про пісні та виконавців, які слухають у дорозі, на радіо та зі своїми дітьми.

Комік Володимир Зеленський на запитання про три улюблені композиції відповів - "будь-які три пісні Адель".

Лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, що музику слухає переважно в автівці - тобто українські FM-радіостанції.

"Мені подобається сучасна українська музика. І я дуже радію, що вона розвивається і модернізується. Я із задоволенням слухаю і Святослава Вакарчука, і Христину Соловій, і Казку", - сказала Тимошенко.

Чинний президент Петро Порошенко, який на вибори йде самовисуванцем, своєю улюбленою піснею назвав марш нової армії, який вперше пролунав на 27-ій річниці незалежності в Києві.

Лідер "Громадської позиції" Анатолій Гриценко розповів, що часто слухає музику з дітьми:

"Виходить дуже широкий спектр: від Queen та Eagles, ДДТ Юрія Шевчука та Андрія Макаревича — до Антитіл, Arctic Monkeys, Chemical Romance або Eminem".

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вказав, що не лише слухає, а й сам співає. Улюбленими піснями назвав "Чорнобривці", "Я піду в далекі гори" і "Червону руту".

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає обов’язкову участь у дебатах кандидатів у президенти, які вийшли до другого туру виборів.