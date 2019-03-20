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У Раді зареєстрували законопроект щодо обов’язкових дебатів перед другим туром виборів президента

Виборці мають зробити усвідомлений , а не скайп-вибір
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає обов’язкову участь у дебатах кандидатів у президенти, які вийшли до другого туру виборів.
У Раді зареєстрували законопроект щодо обов’язкових дебатів перед другим туром виборів президента Фото: @ukrpravda_news

Законопроект зареєстрували депутатка Ірина Геращенко та депутатка від «Блоку Петра Порошенка» Марія Іонова, повідомляє "Громадське".

 Геращенко вважає, що такий закон необхідний, аби кандидати не проводили свою передвиборчу кампанію так, як це робить Володимир Зеленський. На думку депутатки, Зеленський "ховається від виборців" через побоювання сказати щось, чого "немає в сценарії".

"Сьогодні ми з Марією Іоновою зареєстрували законопроект про обов‘язкові дебати кандидатів перед другим туром. Виборці мають зробити усвідомлений , а не скайп-вибір", - написала Геращенко у Facebook.

Вона уточнила, що в законопроекті передбачене зняття з виборів кандидата, який не бере участь у дебатах.

 

 
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20 03 2019 19:58
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