Рада Європи закликала Україну відкласти голосування за мовний закон

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборчий період, а розглянути закон після виборів.

"Обговорюючи будь-який новий закон або реформування політики щодо використання мов, держави-члени Ради Європи повинні ретельно збалансувати легітимну мету підтримки державної мови та обов'язок захищати і підтримувати використання мов меншин і зберігати культурну різноманітність", - повідомили у вівторок у прес-службі Ради Європи, інформує "Європейська правда".

Комісар зазначила, що різні мовні групи повинні бути ефективно залучені в процес розробки таких законів і політики, і їхні погляди повинні бути належним чином враховані.

"У контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють прийняттю збалансованих рішень. Я закликаю український парламент перенести прийняття цього важливого законодавства на поствиборчий період", - закликала Дуня Міятович.

Верховна рада почала розглядати у другому читанні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" наприкінці лютого.

Закон закріплює, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності. Посадовці зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов’язків.

Раніше, Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.