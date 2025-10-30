Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico

Нідерландські вибори 29 жовтня 2025 року стали несподіваною перемогою для європейських центристів, стверджує європейська редакція Politico. Адже ультраправий Герт Вілдерс втратив майже третину своїх виборців, тоді як проєвропейський ліберал Роб Єттен вийшов у лідери та має шанси стати наймолодшим прем'єр-міністром країни після Другої світової. Це добрі новини як для ЄС, так і для України, оскільки Нідерланди є одним із найбільших донорів допомоги Україні у війні з рф.

Вибори в Нідерландах у середу мають увійти в історію як один із найкращих днів для європейських центристів за багато років, пише Politico. Ультраправий популіст Герт Вілдерс, який агітував за вихід з ЄС і сенсаційно переміг на виборах 2023 року, втратив майже третину своїх виборців після 11 хаотичних місяців перебування його Партії свободи (PVV) у коаліції.

Водночас, зауважує видання, палкий прихильник Європи ліберал Роб Єттен різко додав у фінальні дні кампанії і має добрі шанси стати прем'єр-міністром. У 38 років він був би наймолодшим очільником уряду з часів Другої світової війни і першим відкритим геєм на цій посаді.

"Багато хто у брюссельській бульбашці вітатиме підйом проурядової та орієнтованої на реформи партії, що представляє мейнстрім, – пояснив один із дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним. – Нідерландцям є що запропонувати Євросоюзу".

Але, попереджає Politico, навіть зітхнувши з полегшенням через завершення інтермецо з Вілдерсом, мешканцям домінантного ліберального центру Європи – тим брюссельським чиновникам, дипломатам і міністрам, які керують роботою ЄС, – не варто занадто святкувати. Як показує досвід попередніх років, остаточні обриси наступного уряду та його політичних планів можуть лишатися незрозумілими ще місяцями.

Попередній прогноз результатів виборів 29 жовтня 2025 року

Джерело: Виборча рада, NOS

Хто знає, зауважує Politico, що за цей час станеться в Україні, на Близькому Сході або в торговельній війні Дональда Трампа з Китаєм? "Для європейської співпраці життєво важливо, щоб новий уряд був стабільним і здатним ухвалювати сміливі рішення, з огляду на нинішні геополітичні виклики, з якими стикається Європа", – зазначив той самий дипломат.

Навіть коли нова коаліція нарешті приступить до роботи, знову наголошує видання, ці вибори повинні турбувати європейських ліберальних центристів майже так само, як і тішити їх.

Єттен в Європі

Партія Роба Єттена "Демократія 66" ще ніколи не показувала таких результатів на виборах у Нідерландах: якщо він отримає посаду, на яку претендує, то стане першим прем'єр-міністром від цієї партії. Цього тижня він заявив Politico, що хоче наблизити Нідерланди до ЄС.

Минулого вечора у Брюсселі посадовці неофіційно привітали перспективу повернення нідерландців і їхніх високоповажних дипломатів до історичної ролі в центрі справ Євросоюзу після двох років, протягом яких вони втратили частину впливу.

Для чинного прем'єра, що залишає посаду, Діка Схоофа, 68-річного технократа, було непросто стати наступником Марка Рютте, багаторічної зірки ЄС, який нині очолює НАТО. Внутрішні розбіжності зробили його роботу ще складнішою.

Але проєвропейські настрої посилилися і тому, що деструктивний Вілдерс хотів тримати Євросоюз на відстані. Позиція Роба Єттена навряд чи могла бути більш протилежною. Фактично він звучить як мрія федераліста ЄС.

"Ми хочемо припинити казати "ні" за замовчуванням і почати казати "так" спільним діям, – сказав Єттен цього тижня Politico. – Я не можу достатньо наголосити, наскільки тяжкою буде ситуація Європи, якщо ми не інтегруємося далі".

По-нідерландськи

У Брюсселі очікують, що наступний уряд Нідерландів збереже той самий широкий погляд на основні напрямки політики: стриманість щодо довгострокового бюджету ЄС; жорсткіший контроль міграції; стимулювання торгівлі та конкурентоспроможності; підтримка України разом зі зміцненням спільної оборони.

Складнощі можуть виникнути у сфері кліматичної політики. Єттен відданий кліматичним ініціативам і може укласти угоду про розподіл влади з блоком "Зелені Ліві-Лейбористи", який на цих виборах очолював колишній архітектор "Європейського зеленого курсу" Франс Тіммерманс.

Те, як будь-який уряд під проводом Єттена поєднає кліматичні дії з прискоренням економічного зростання, стане ключовою темою політичних дискусій у Брюсселі, зазначає Politico. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн останнім часом урізає кліматичні заходи на тлі скарг правоцентристів, що вони дорогі для споживачів і бізнесу. Водночас вона прагне заручитися підтримкою нових цілей зі скорочення викидів парникових газів до 2040 року.

Крім того, житло та міграція – дві теми, які ультраправі політики часто пов’язують між собою, були центральними у нідерландській кампанії. Обидві залишатимуться і на порядку денному ЄС.

Для багатьох, хто стежить за результатами виборів у Брюсселі, найбільше занепокоєння викликають практичні питання: чи буде наступний уряд Нідерландів стабільнішим за попередній? Після минулих виборів у листопаді 2023 року Діку Схоофу знадобилося сім місяців, щоб обійняти посаду прем'єр-міністра у липні 2024-го.

"Це історичний результат виборів, адже ми показали не лише Нідерландам, а й усьому світу, що популістські та крайні праві рухи можна перемагати, – заявив Єттен своїм прихильникам. – Я дуже хочу співпрацювати з іншими партіями, щоб якнайшвидше розпочати формування амбітної коаліції".

Вілдерс

Втім, як зауважує Politico, за рідкісними хорошими новинами про перемогу проєвропейських сил і поразку ультраправих ховаються більш тривожні тенденції для центристів ЄС.

Передусім це нестабільність результатів. Більшість виборців, схоже, визначилися в останній момент.

Герт Вілдерс, який у 2023 році переміг за кількістю голосів і отримав 37 із 150 місць у нижній палаті парламенту Нідерландів, цього разу, за прогнозами, отримає 26 місць. У той час як партія Роба Єттена "Демократи 66" (D66) натомість збільшить чисельність із дев'яти місць два роки тому до прогнозованих 26, за попереднім прогнозом нідерландського інформаційного агентства ANP.

Правоцентристська партія "Християнсько-демократичний заклик" у 2023 році отримала лише п'ять місць, але за прогнозами зараз може отримати 18. З такими різкими коливаннями, зазначає Politico, наступного разу може статися що завгодно.

Більшість великих партій заявляють, що не підуть у коаліцію з Вілдерсом, тому, якщо прогнози виправдаються, новим прем'єр-міністром, найімовірніше, стане Єттен. Але Вілдерс каже, що він ще далеко не закінчив. "Ви від мене не відкараскаєтесь до 80 років", – сказав 62-річний політик своїм прихильникам.

Насправді, для Вілдерса період в опозиції – без обмежень і компромісів, яких вимагає влада – може стати ідеальним майданчиком, аби відновити свої провокаційні кампанії проти ісламу, імміграції та ЄС.

Видання нагадує, що Дональда Трампа, Марін Ле Пен і Найджела Фараджа теж колись списували з рахунків, перш ніж вони знову повернулися на провідні політичні ролі.

"Ми сподівалися на інший результат, але ми відстояли свої позиції, – написав Вілдерс у X. – Ми налаштовані рішучіше, ніж будь-коли."

Час Тіммерманса минув

Іншою хмарою на проєвропейському горизонті є доля Тіммерманса. Від його лівоцентристського блоку очікували високих результатів і місяці перед виборами він йшов другим після Партії свободи Вілдерса.

Але за попередніми прогнозами, об'єднання "Зелені Ліві-Лейбористи" скоротить представництво з 25 до 20 місць. Тіммерманс, який також балотувався і у 2023 році, подав у відставку з посади лідера.

Це поразка не лише для партії, а й певним чином для Брюсселя: Тіммерманс обіймав посаду віцепрезидента Європейської комісії під час першого терміну фон дер Ляєн і багатьма, особливо опонентами, сприймався як продукт "євробульбашки". Інші ж нагадують: лівоцентристи слабшають по всій Європі.

"Очевидно, що з якихось причин я не зміг переконати людей проголосувати за нас, – сказав Тіммерманс. – Час зробити крок убік і передати лідерство нашого руху наступному поколінню".

На думку Politico, проєвропейські погляди Єттена також можуть обернутися проти нього на наступних виборах. Якщо він не зможе створити диво, яке підтвердить його оптимістичні обіцянки виборцям, його євроскептичні опоненти матимуть готове поясненя, що пішло не так. Нещодавня історія Нідерландів та інших країн свідчить: скористатися цим вони не забаряться.

Джерело: Politico