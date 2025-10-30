Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дві партії ділять лідерство на дострокових виборах у Нідерландах

30 жовтня 2025, 12:33
Фото: з вільних джерел
Явка на виборах склала 76,3%.

На дострокових парламентських виборах у Нідерландах несподівано лідирують одразу дві партії праворадикальна Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса та проєвропейський рух "Демократи-66" (D66). 

Про це повідомляє NOS.

Після опрацювання більшості голосів обидві партії набрали по 26%. Ліберально-консервативна партія VVD екс-прем’єра Марка Рютте посіла третє місце з результатом 22%.

Явка на виборах склала 76,3%. За даними екзитполу агентства Ipsos I&O, перше місце очікували за D66, тоді як PVV передбачалося другою.

Вибори відбулися 29 жовтня по всій країні на понад 9 тисячах дільниць. Для участі у голосуванні за кордоном зареєструвалося майже 135 тисяч громадян рекордна цифра.

Щоб отримати парламентську більшість у Нижній палаті Генеральних штатів, партії потрібні 76 місць із 150. Через фрагментовану політичну карту коаліційне урядування зазвичай формується кількома партіями. Для проходження до парламенту партія повинна набрати щонайменше 0,67% голосів.

 
Нідерландипарламентвибори

