ПОЛІТИКА

Трамп відкинув ідею балотуватися у віцепрезиденти США у 2028 році

27 жовтня 2025, 16:15
Трамп відкинув ідею балотуватися у віцепрезиденти США у 2028 році
Дональд Трамп вже не раз висловлювався щодо можливості балотуватися втретє, і часом його позиції кардинально різнилися.

Голова Білого дому Дональд Трамп виключив ідею балотуватися на посаду віцепрезидента США під час наступних президентських виборів 2028 року.

Про це пише Bloomberg.

Про це стало відомо на фоні закликів деяких його прихильників обійти конституційну заборону на обрання президентом Сполучених Штатів втретє.

"Це так мило", – заявив Трамп журналістам та додав, що виключає таку можливість.

Ідея балотуватися на посаду віцепрезидента належить прихильникам Трампа. Мовляв, інший кандидат 2028 року може балотуватися на головну посаду, а кандидатом на роль заступника призначить чинного очільника Білого дому. Це за ідею мало б відбуватися з розумінням того, що вони негайно складуть президентство та повернуть Трампа до Овального кабінету.

Водночас Трамп відмовився виключати можливості балотуватися на ще один термін на посаді президента, попри конституційну заборону.

вибориСШАДональд Трамп

