США підтримують запуск Ради миру в Газі – Віткофф

Він також заявив про готовність Вашингтона разом з партнерами реалізовувати мирний план для Гази та контролювати виконання режиму припинення вогню.

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що під час консультацій сторони обговорили заходи регіональної інтеграції, необхідні для відновлення Сектора Гази та забезпечення довгострокової стабільності.

Про це Віткофф написав у соцмережі X (Twitter).

"Ми також обговорили кроки з регіональної інтеграції, зокрема сприяння торгівлі, розвиток інфраструктури та співпрацю у сферах енергетики, водних і інших спільних ресурсів. Усе це є критично важливим для відновлення Гази, регіональної стабільності та довгострокового процвітання. У цьому контексті ми висловили підтримку якнайшвидшому створенню та початку роботи Ради миру як перехідної адміністрації, відповідальної за цивільні, безпекові та відновлювальні процеси", - йдеться у пості.

Він додав, що подальші етапи реалізації мирного плану для Гази мають узгоджуватися з міжнародними партнерами.

"Ми підтверджуємо повну відданість 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа і закликаємо всі сторони виконувати свої зобов’язання, проявляти стриманість та співпрацювати в межах механізмів моніторингу", - наголосив спецпредставник.

Офіційне перемир’я в Секторі Гази розпочалося опівдні 10 жовтня після того, як Армія оборони Ізраїлю оголосила про відведення військ на узгоджені лінії розгортання в межах угоди з Хамас щодо звільнення всіх заручників, утримуваних угрупованням.

Водночас на початку грудня влада Катару заявила, що переговори щодо підтримуваного США режиму припинення вогню перебувають у «критичній фазі», а домовленості про перемир’я повною мірою не виконуються жодною зі сторін.

Раніше також повідомлялося, що Палестинська адміністрація продовжує виплачувати фінансову допомогу засудженим терористам та їхнім родинам, попри офіційні зобов’язання перед Великою Британією та Європейським Союзом припинити цю практику.