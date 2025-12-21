Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США підтримують запуск Ради миру в Газі – Віткофф

21 грудня 2025, 09:42
США підтримують запуск Ради миру в Газі – Віткофф
Фото: з вільних джерел
Він також заявив про готовність Вашингтона разом з партнерами реалізовувати мирний план для Гази та контролювати виконання режиму припинення вогню.

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що під час консультацій сторони обговорили заходи регіональної інтеграції, необхідні для відновлення Сектора Гази та забезпечення довгострокової стабільності.

Про це Віткофф написав у соцмережі X (Twitter). 

"Ми також обговорили кроки з регіональної інтеграції, зокрема сприяння торгівлі, розвиток інфраструктури та співпрацю у сферах енергетики, водних і інших спільних ресурсів. Усе це є критично важливим для відновлення Гази, регіональної стабільності та довгострокового процвітання. У цьому контексті ми висловили підтримку якнайшвидшому створенню та початку роботи Ради миру як перехідної адміністрації, відповідальної за цивільні, безпекові та відновлювальні процеси", - йдеться у пості. 

Він додав, що подальші етапи реалізації мирного плану для Гази мають узгоджуватися з міжнародними партнерами.

"Ми підтверджуємо повну відданість 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа і закликаємо всі сторони виконувати свої зобов’язання, проявляти стриманість та співпрацювати в межах механізмів моніторингу", - наголосив спецпредставник.

Офіційне перемир’я в Секторі Гази розпочалося опівдні 10 жовтня після того, як Армія оборони Ізраїлю оголосила про відведення військ на узгоджені лінії розгортання в межах угоди з Хамас щодо звільнення всіх заручників, утримуваних угрупованням.

Водночас на початку грудня влада Катару заявила, що переговори щодо підтримуваного США режиму припинення вогню перебувають у «критичній фазі», а домовленості про перемир’я повною мірою не виконуються жодною зі сторін.

Раніше також повідомлялося, що Палестинська адміністрація продовжує виплачувати фінансову допомогу засудженим терористам та їхнім родинам, попри офіційні зобов’язання перед Великою Британією та Європейським Союзом припинити цю практику.

 
СШАХАМАСсектор Газа

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється