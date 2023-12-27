Адміністрація Байдена непомітно змінює свою стратегію в Україні – Politico

Протягом двох років Байден і Зеленський були зосереджені на тому, щоб витіснити росію з України. Зараз Вашингтон обговорює перехід до більш оборонної позиції.

На тлі проблем із західною допомогою Україні адміністрація Джо Байдена та європейські чиновники тихо змінюють стратегію підтримки України, зміщуючи акценти з досягнення повної перемоги над росією на покращення позицій Києва у можливих переговорах щодо припинення війни.

Як розповіли виданню Politico на умовах анонімності чиновник Білого дому і один європейський дипломат, що працює у Вашингтоні, такі мирні переговори, ймовірно, означатимуть передачу росії частини української території.

Зазначається, що Білий дім і Пентагон публічно досі наполягають на необхідності повного вигнання російської армії з України, але потай ведуть дискусію з Києвом щодо необхідності перейти до стратегічної оборони, відмовившись від спроб визволити території. Ці зусилля також включають зміцнення протиповітряної оборони та будівництво оборонних укріплень. Крім того, адміністрація Байдена зосереджена на швидкому відродженні власної оборонної промисловості України.

"Дуже ймовірно, що перехід до оборонної позиції дозволить українцям зберегти ресурси, в той час як майбутній прогрес росії буде виглядати малоймовірним", — сказав Ентоні Пфафф, експерт з розвідки Військового коледжу армії США, який був співавтором дослідження, яке передбачало вторгнення путіна в Україну.

Європейський дипломат, який базується у Вашингтоні, заявив, що Європейський Союз також хоче прискорити членство України в НАТО, щоб "поставити українців у найкращу ситуацію для переговорів" з москвою.

Розглядаючи стратегічну ситуацію, Politico зауважує, що "самі українці ведуть публічну дискусію про те, як довго вони можуть протистояти путіну".

"Оскільки Україні не вистачає як військ, так і зброї, відмова Зеленського розглядати будь-які нові переговори з Москвою виглядає все більш політично неспроможною вдома. Український президент, який прагне мобілізувати ще півмільйона військових, стикається зі зростаючою внутрішньою опозицією з боку свого головнокомандувача генерала Валерія Залужного та мера Києва Віталія Кличка", – пише видання.

Сьогодні відомий американський публіцист та політичний оглядач, член редколегії The New York Times Серж Шмеман опублікував авторську статтю на шпальтах свого видання. Стаття про те, що "росія тихо сигналізує про готовність заморозити війну в Україні", є "одночасно підозрілим і спокусливим".