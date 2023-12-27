Україні не потрібна вся територія, щоб перемогти путіна – NYT

У виданні пропонують Україні "спробувати" переговори.

Стаття у The New York Times про те, що "росія тихо сигналізує про готовність заморозити війну в Україні", є "одночасно підозрілим і спокусливим".

Про це пише у колонці член редакційної колегії цього ж видання Серж Шмеман.

Він нагадує, що існує багато застережень щодо президента рф владіміра путіна, який "не заслуговує на довіру" і може використати переговори, "щоб зміцнити свої сили для нового наступу, або щоб приспати західних законодавців і змусити їх скоротити допомогу Україні". Проте Шмеман припускає: "якщо путін налаштований серйозно, Україна не повинна втрачати можливість покласти край кровопролиттю".

"Відвойована територія – не єдине мірило перемоги у цій війні", – продовжує член редколегії NYT й зазначає, що "це неправильний спосіб уявити собі найкращий результат".

"Справжня перемога для України полягає в тому, щоб вийти з пекла війни сильною, незалежною, процвітаючою і безпечною державою, яка міцно закріпилася на Заході. Це було б саме те, чого пан путін найбільше боявся від сусідньої держави з глибокими історичними зв'язками з росією", – пише Шмеман.

"І припинення боротьби не означає, що путін здобув перемогу, як би голосно він про це не заявляв. Україна і більша частина світу не змиряться з анексією ним жодної української території. російська армія була понівечена і принижена, а економіка країни відірвана від Заходу. путін розпочав вторгнення 22 місяці тому, будучи переконаним, що це дійсно буде "спеціальна військова операція" – що український уряд швидко здасться, що Захід виявиться безсилим, і що поставлений москвою колаборант гарантує, що Україна ніколи не стане незалежною, успішною, вільною і не приєднається до Європейського Союзу", – перелічив Шмеман "досягнення" путінської війни.

"Зупинити росію, яка не досягла своїх цілей, і перейти до відновлення і модернізації країни було б довготривалою даниною пам'яті українцям, які принесли найвищу жертву, щоб зберегти існування своєї нації. І жодне тимчасове перемир'я не зможе назавжди завадити Україні повернути собі всі свої землі", – пропонує Шмеман, який, нагадаємо, вибудовує свою думку на припущенні того, що путін дійсно хоче переговорів.

Раніше повідомлялось, що незаконно окупований Крим став слабким місцем росії в її війні проти України, піддаючись постійним атакам ЗСУ.