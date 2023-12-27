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ПОЛІТИКА

Виявлено найбільшу слабкість путіна – Bild

27 грудня 2023, 15:09
Виявлено найбільшу слабкість путіна – Bild
Фото: REUTERS
Крим є ахіллесовою п'ятою путіна.

Незаконно окупований Крим став слабким місцем росії в її війні проти України, піддаючись постійним атакам ЗСУ.

Про це заявив військовий експерт Bild Юліан Рьопке, коментуючи знищення десантного корабля "Новочеркаськ" в порту Феодосії, а також збиття українською ППО чотирьох російських Су-34, які вилетіли з Криму.

"Чому незаконно окупований з 2014 року Крим знову і знову піддається атакам? Тому що це ахіллесова п'ята путіна у війні проти України", - заявляє Рьопке.

За його словами, для цього є кілька причин.

Велика кількість розвідданих. Географічне положення Криму дозволяє літакам-розвідникам НАТО над Чорним морем фіксувати кожне пересування ЗС рф і кожне радіоповідомлення на півострові. Вони передають цю інформацію ЗСУ, які можуть завдати своєчасного удару.

Відстань для атак. Крим знаходиться в зоні досяжності переданих Україні західних ракет. Наприклад, далекобійність Storm Shadow - 250 км, снарядів Patriot - 160 км.

Політичний фактор. Країни Заходу не схвалюють українські удари по території Росії. Але окупований Крим вони не визнають російським, тому ЗСУ можуть атакувати півострів всією наявною зброєю.

Лояльне населення. У Криму залишаються тисячі українців, незадоволених приєднанням до росії. Вони утворюють мережу інформаторів і передають Києву дані, які можна використовувати для точних атак.

У ніч на 26 грудня ЗСУ знищили великий десантний корабель російських окупантів "Новочеркаськ", який знаходився в районі Феодосії (тимчасово окупований Росією Крим).

Як повідомляли росЗМІ, на борту корабля перебували 77 членів екіпажу, з них 33 зникли безвісти, 23 поранені, один загинув.

Також повідомлялося, що на борту корабля були "Калібри" і Каби, які здетонували, що призвело до фактично повного знищення корабля, відновити його не є можливим.

КримвійнаокупаціяЗСУПутін

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