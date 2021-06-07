Адміністрація Байдена працює над переглядом санкційної стратегії США - WSJ

За даними співрозмовників WSJ, стратегія Байдена розрахована на те, щоб відійти від масштабних кампаній із чинення тиску, уникати стороннього економічного збитку, а також на спільні дії з союзниками.

Адміністрація американського президента Джо Байдена має намір до кінця літа завершити перегляд санкційної політики США, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з суттю справи.

За даними співрозмовників WSJ, стратегія Байдена розрахована на те, щоб відійти від масштабних кампаній із чинення тиску, уникати стороннього економічного збитку, а також на спільні дії з союзниками.

Зокрема, адміністрація Байдена розраховує на співпрацю з союзниками в тому, що стосується санкцій щодо Китаю, Росії і Білорусі.

"Перегляд цієї політики вказує на жорсткий відхід від позиції адміністрації Трампа, яка впроваджувала санкції як інструмент зовнішньої політики частіше, ніж будь-яка інша колишня адміністрація, в спробі чинити економічний тиск на супротивника - під прицілом виявлялися найрізноманітніші сектори економік Ірану, Північної Кореї, Венесуели", - зазначає WSJ.

"Водночас тиск із боку США не привів до значної зміни поведінки противників, що викликало питання щодо цінності санкцій як окремо взятого інструменту", - наголошує видання.

На думку адміністрації Байдена, продовжує WSJ, використання санкцій має бути частиною більш широких дипломатичних зусиль, зокрема з урахуванням співпраці з союзниками і використання інших форм переконання для досягнення зовнішньополітичних цілей.

"Елементи нової стратегії проглядаються в серії дій, зокрема у запланованому ослабленні економічних санкцій щодо Ірану", - пише видання.

"Представники адміністрації Трампа заявляють, що адміністрація Байдена розбазарює дипломатичні важелі, збудовані в колишні чотири роки, й особливо це стосується ядерної програми Ірану. Ці чиновники висловлюють занепокоєння тим, що ставка на міжнародний консенсус й очікування союзників зажадають політичних компромісів, що може підірвати національну безпеку США", - зазначає WSJ.

Нагадаємо, що США наклали санкції на російські кораблі і компанії, які будують "Північний потік-2"