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США наклали санкції на російські кораблі і компанії, які будують "Північний потік-2"

До списку санкцій потрапили державна бюджетна установа "Морська рятувальна служба"
Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти російських компаній і кораблів, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".
США наклали санкції на російські кораблі і компанії, які будують "Північний потік-2" Фото: neurope.eu

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті американського відомства.

До списку санкцій потрапили державна бюджетна установа "Морська рятувальна служба", товариство з обмеженою відповідальністю "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".

Також під санкціями тепер перебувають  кораблі "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Финвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвал", "Сивуч", "Умка", "Юрій Топчев" і "Владислав Стрижов".

Останні два увійшли в список Specially Designated Nationals, фігурантам якого заборонений в'їзд в США, активи на території країни повинні бути заблоковані, забороняється вести будь-які справи і укладати угоди.

Нагадаємо, що у Сенаті США запропонували відновити санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

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22 05 2021 15:02
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