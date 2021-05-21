У Сенаті США запропонували відновити санкції проти газопроводу "Північний потік-2"
Законопроєкт пропонує відновити санкції проти компанії, що стоїть за трубопроводом, і генерального директора Матіаса Варніга, а також поширить їх на "субпідрядників будь-якої організації, яка працює на газопроводі Nord Stream 2", повідомляє "Європейська правда".
"Ризикуючи послабити глобальні позиції Америки, адміністрація Байдена погоджується з помилковою стратегією Німеччини, яка дасть Путіну контроль над нашими союзниками в Європі", - заявив сенатор Кевін Крамер, республіканець від штату Нью-Йорк.
"Трубопровід Путіна повинен бути зупинений, і я закликаю своїх колег приєднатися до цих зусиль, перш ніж адміністрація змусить Сполучені Штати на власному гіркому досвіді зрозуміти, чому енергетична безпека означає національну безпеку", - додав він.
Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських суден, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.
Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти "Північного потоку-2".
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