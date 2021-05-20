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США відмовилися від санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік-2"

Санкції негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами
Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку 2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
США відмовилися від санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік-2" Фото: DPA/ТАСС
Держдепартамент направив відповідну інформацію в Конгрес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС і DPA.
 
Держдепартамент в середу направив свій обов'язковий 90-денний звіт до Конгресу з переліком суб'єктів, що беруть участь в "Північному потоці-2" і заслуговують на санкції.
 
У ньому вказується, що Nord Stream 2 AG залучена до діяльності, яка відповідно до законодавства США, визначається як підсанкційна. Але причиною відмови вказується те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами".
 
Держдепартамент також запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських кораблів, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєтом компаній.
 
Офіційно список поки не опублікований, але, за даними американських ЗМІ, під санкції потраплять кораблі "Юрій Топчєв", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", і компанії "Коксохімтранс", "Мортранссервіс", "Морська рятувальна служба" і "Самарський теплоенергетичний майновий фонд".
 
Будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме газ з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої лінії.
 
Трубопровід протягом багатьох років є одним із головних каменів спотикання у німецько-американських відносинах.
 
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20 05 2021 09:36
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