ПОЛІТИКА НОВИНИАдміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку 2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США відмовилися від санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік-2"
Санкції негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами
Фото: DPA/ТАСС
Держдепартамент направив відповідну інформацію в Конгрес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС і DPA.
Держдепартамент в середу направив свій обов'язковий 90-денний звіт до Конгресу з переліком суб'єктів, що беруть участь в "Північному потоці-2" і заслуговують на санкції.
У ньому вказується, що Nord Stream 2 AG залучена до діяльності, яка відповідно до законодавства США, визначається як підсанкційна. Але причиною відмови вказується те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами".
Держдепартамент також запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських кораблів, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєтом компаній.
Офіційно список поки не опублікований, але, за даними американських ЗМІ, під санкції потраплять кораблі "Юрій Топчєв", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", і компанії "Коксохімтранс", "Мортранссервіс", "Морська рятувальна служба" і "Самарський теплоенергетичний майновий фонд".
Будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме газ з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої лінії.
Трубопровід протягом багатьох років є одним із головних каменів спотикання у німецько-американських відносинах.
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