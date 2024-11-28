Адміністрація Байдена просуває продаж зброї Ізраїлю на $680 млн – Reuters

За словами американського чиновника, пакет зброї для Ізраїлю містить тисячі комплектів високоточного наведення бомб JDAM і сотні бомб малого діаметра.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена прагне схвалити продаж Ізраїлю пакета зброї вартістю 680 млн доларів на тлі оголошення припинення вогню у Лівані.

Про це повідомляє Reuters.

За словами американського чиновника, пакет зброї для Ізраїлю містить тисячі комплектів високоточного наведення бомб JDAM і сотні бомб малого діаметра.

Пакет готувався кілька місяців і протягом вересня-жовтня був розглянутий у Конгресі.

Зазначається, що продаж обладнання уможливив пакет на 20 млрд доларів, який США схвалили у серпні та куди зокрема увійшли винищувачі.

Представник Державного департаменту відмовився підтвердити Reuters факт продажу, але заявив, що підтримка безпеки Ізраїлю з боку США є непохитною, водночас він зобов’язаний захищати цивільне населення.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готує для України пакет зброї вартістю $725 мільйонів.