Адміністрація Байдена просуває продаж зброї Ізраїлю на $680 млн – Reuters
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена прагне схвалити продаж Ізраїлю пакета зброї вартістю 680 млн доларів на тлі оголошення припинення вогню у Лівані.
Про це повідомляє Reuters.
За словами американського чиновника, пакет зброї для Ізраїлю містить тисячі комплектів високоточного наведення бомб JDAM і сотні бомб малого діаметра.
Пакет готувався кілька місяців і протягом вересня-жовтня був розглянутий у Конгресі.
Зазначається, що продаж обладнання уможливив пакет на 20 млрд доларів, який США схвалили у серпні та куди зокрема увійшли винищувачі.
Представник Державного департаменту відмовився підтвердити Reuters факт продажу, але заявив, що підтримка безпеки Ізраїлю з боку США є непохитною, водночас він зобов’язаний захищати цивільне населення.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готує для України пакет зброї вартістю $725 мільйонів.