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ПОЛІТИКА

США готують новий пакет військової допомоги для України

28 листопада 2024, 08:12
США готують новий пакет військової допомоги для України
з вільних джерел
Наразі пакет формується, оголосять про нього, ймовірно, у понеділок.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує для України пакет зброї вартістю $725 мільйонів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Байден, який залишить посаду менше, ніж за два місяці, прагне перед цим максимально посилити Київ.

За словами офіційного представника, знайомого з планами адміністрації,  пакет міститиме різноманітну протитанкову зброю із запасів США для придушення наступальних дій росії, включаючи протипіхотні міни, безпілотники, ракети Stinger і боєприпаси для HIMARS.

Очікується, що до нього також увійдуть касетні боєприпаси GMLRS, які запускаються з пускових установок HIMARS.

Офіційне повідомлення про пакет зброї, за словами співрозмовника видання, може надійти вже у понеділок.

Вміст і розмір пакету за ці кілька днів можуть змінитися.

Як повідомлялося, адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена, ймовірно, не встигне до кінця терміну своїх повноважень у січні 2025 року передати Україні всю військову допомогу, гроші на яку затвердив Конгрес. Частина невикористаних ресурсів може перейти до нової команди, очолюваної Дональдом Трампом.

Крім того, Джо Байден планує звернутися до Конгресу із запитом про виділення додаткового фінансування для допомоги Україні в розмірі $24 мільярди. Кошти спрямують на посилення військової підтримки Києва та поповнення запасів США, які скоротилися після передачі Україні частини озброєнь.

СШАвійськова допомогавійна в Україні

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