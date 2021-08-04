Адміністрація Байдена виділить допомогу палестинцям у розмірі $235 млн

Держдеп США також повідомив про відновлення "життєво важливих програм допомоги у сфері безпеки"

$75 млн складає допомога в сфері розвитку, $10 млн виділяють як фінансування програм з пом'якшення конфліктів і $150 млн - як гуманітарну допомогу для Близькосхідного агентства ООН для сприяння палестинським біженцям.

Вашингтон оголосив про відновлення надання допомоги палестинцям, всього планується направити $235 млн, як допомогу на розвиток, а також економічне і гуманітарне сприяння, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"США раді повідомити, що працюючи з Конгресом, ми плануємо відновити економічну допомогу, допомогу в сфері розвитку і гуманітарну допомогу для палестинського народу", - йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

У документі уточнюється, що $75 млн складає допомога в сфері розвитку, $10 млн виділяють як фінансування програм з пом'якшення конфліктів і $150 млн - як гуманітарну допомогу для Близькосхідного агентства ООН для сприяння палестинським біженцям.

Економічна допомога США, за даними Держдепу, містить "підтримку малих і середніх підприємств, відновлення від наслідків COVID-19, а також підтримку малозабезпечених домогосподарств для задоволення основних потреб, зокрема в продовольстві і чистій воді".

Крім того, фінансову допомогу буде направлено палестинському громадянському суспільству.

Держдеп США також повідомив про відновлення "життєво важливих програм допомоги у сфері безпеки".

1 квітня газета The Hill з посиланням на джерело в Конгресі США повідомляла, що кошти були закладені в бюджет 2020 року, як і в попередні роки, проте через те, що попередня адміністрація скоротила зв'язки з палестинцями, використані ці гроші так і не були.

Очікується, що цей транш стане "жестом доброї волі" Байдена, щоб відновити довіру палестинців до Вашингтона після рішень попередньої адміністрації. Зокрема, Трамп переніс посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима, визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розробив план палестино-ізраїльського примирення, згідно з яким Ізраїль отримував більше переваг, ніж палестинці. Це викликало хвилю обурення як з боку палестинців, так і в усьому арабському світі.

Читайте також: У США готують новий пакет підтримки економіки на 3 трлн доларів