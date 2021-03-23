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У США готують новий пакет підтримки економіки на 3 трлн доларів

У США економічні радники президента Джо Байдена готують новий пакет заходів з підтримки економіки на 3 трлн доларів
Пакет буде спрямований на довгострокову перспективу і торкнеться розвитку національної інфраструктури і переходу до чистої енергетики.
У США готують новий пакет підтримки економіки на 3 трлн доларів Фото: з вільних джерел

Новий пакет заходів з підтримки економіки розіб'ють на кілька менших пакетів, повідомляє "РБК-Україна".

Перший пакет - про розвиток інфраструктури, зокрема чистої енергетики і 5G. Гроші підуть на широкосмуговий зв'язок у сільській місцевості, підвищення кваліфікації мільйонів працівників, будівництво доступних і енергоефективних житлових будинків. Зокрема, близько 1 трлн доларів мають намір витратити на будівництво доріг, мостів, залізниць, портів, станцій зарядки електромобілів, модернізацію електромереж.

Другий пакет - соціальна сфера. Гроші витратять на безкоштовну освіту в громадських коледжах, загальнодоступних дитячих садках і національну програму оплачуваних відпусток.

Нагадаємо, що Конгрес США затвердив пакет економічної підтримки, за яким більшість американців отримає по 1400 доларів

 
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23 03 2021 17:52
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