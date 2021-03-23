У США готують новий пакет підтримки економіки на 3 трлн доларів
Новий пакет заходів з підтримки економіки розіб'ють на кілька менших пакетів, повідомляє "РБК-Україна".
Перший пакет - про розвиток інфраструктури, зокрема чистої енергетики і 5G. Гроші підуть на широкосмуговий зв'язок у сільській місцевості, підвищення кваліфікації мільйонів працівників, будівництво доступних і енергоефективних житлових будинків. Зокрема, близько 1 трлн доларів мають намір витратити на будівництво доріг, мостів, залізниць, портів, станцій зарядки електромобілів, модернізацію електромереж.
Другий пакет - соціальна сфера. Гроші витратять на безкоштовну освіту в громадських коледжах, загальнодоступних дитячих садках і національну програму оплачуваних відпусток.
Нагадаємо, що Конгрес США затвердив пакет економічної підтримки, за яким більшість американців отримає по 1400 доларів
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