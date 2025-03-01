Адміністрація Трампа може припинити всі поточні поставки військової допомоги Україні – WP(оновлено)

Адміністрацію США розлютила непоступливість українського лідера.

Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні у відповідь на заяви президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті у п’ятницю та його, на їх думку, непоступливість у мирному процесі.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на посадовця адміністрації.

Якщо таке рішення буде ухвалене, воно стосуватиметься призначеного для України обладнання на мільярди доларів, зокрема радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет, які очікують на відправку через механізм президентського скорочення запасів PDA, зазначив співрозмовник, який говорив на умовах анонімності.

Про поставки за програмою USAI (озброєння яке замовлено за часів Байдена у оборонно-промислового комплексу США) джерело не згадало.

Обговорення можливості припинення постачання зброї Україні, яка захищається від повномасштабного вторгнення росії, підкреслює різке погіршення відносин між колишніми союзниками після напруженої розмови в Овальному кабінеті між Володимиром Зеленським, президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Як зазначає The New York Times, у п'ятницю, 28 лютого, представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні - включно з останніми постачаннями боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Джо Байдена, - може бути скасована найближчим часом.

Така допомога включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою на американській базі в Німеччині.

NYT вказує, що згідно з даними Кільського інституту, європейські країни виділили 138 млрд доларів на військові дії України в порівнянні зі 119 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги від США.