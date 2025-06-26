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ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа обмежує доступ до розвідданих після витоку про удари по Ірану

26 червня 2025, 08:05
Адміністрація Трампа обмежує доступ до розвідданих після витоку про удари по Ірану
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
ФБР розпочало розслідування витоку.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує обмежити доступ Конгресу до секретної інформації після того, як хтось злив внутрішню оцінку, яка припускає, що бомбардування іранських ядерних обʼєктів були не такими успішними, як стверджував президент Трамп.

Про це чотири джерела повідомили Axios.

Також, за словами джерел, ФБР розпочало розслідування витоку.

Витік попередньої "Оцінки бойових втрат", підготовленої Агентством військової розвідки (DIA), обурив Трампа та високопосадовців США. Вони заявили, що звіт є неповним, а його оприлюднення спрямоване на підрив заяв Трампа про те, що ядерні обʼєкти Ірану були «знищені».

За словами джерел в адміністрації, планується обмежити розміщення інформації на CAPNET — системі, через яку передається секретна інформація Конгресу.

Оцінка DIA щодо бомбардувань Ірану була розміщена на CAPNET увечері 23 червня. Вже наступного дня CNN, а потім New York Times повідомили частину її змісту.

Перші публікації в медіа стверджували, що атака США відкинула ядерну програму Ірану лише на кілька місяців, а не знищила її повністю.

Джерела Axios зазначили, що не можуть розкривати деталі оцінки DIA, але виділили три важливі моменти:

Її склали протягом 24 годин після ударів на основі супутникових знімків, без оцінки з місця подій.

Це лише один попередній «знімок» інформації від одного з 18 розвідувальних агентств США.

Сам звіт визнавав «низький рівень впевненості» в оцінці, яку мали використовувати як інструмент для ухвалення рішення щодо можливих повторних ударів.

Також була попередня оцінка ізраїльської розвідки, яка стверджувала, що удари США та Ізраїлю завдали "дуже значної" шкоди.

СШАІранрозвідданіядерні об'єкти

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