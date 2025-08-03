Адміністрація Трампа озвучила нову позицію щодо війни в Україні

Там нагадали про необхідність прямих перемовин між Україною та росією.

Заступниця спікера Держдепа Міньон Г'юстон в етері естонського телеканалу Postimees, коментуючи війну в Україні заявила, що Штати прагнуть стійкого миру в регіоні. За її словами, Вашингтон хоче продовжити стояти пліч-о-пліч з Києвом, який закликає до повного припинення вогню.

"Ця адміністрація прагне тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні. Ми хочемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеохоплюючого, повного припинення вогню, яке припиняє будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру", — заявила Гʼюстон.

Вона також додала, що для мирного вирішення необхідні прямі перемовини між Україною та росією, а також припинення вогню, яке призведе до остаточної угоди.

Наприкінці липня Трамп поставив росії дедлайн в 50 днів, щоб припинити бойові дії проти України. Згодом - скоротив його до 10 днів. Так, у росії є час до 8 серпня, щоб зупинитися. Інакше, за словами Трампа, будуть санкції.