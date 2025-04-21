Адміністрація Трампа почала пошуки нового міністра оборони замість Геґсета – ЗМІ

Після чергового скандалу з месенджером Signal у Трампа задумались про відставку чинного глави Пентагону.

Білий дім почав процес пошуку нового міністра оборони, заявив офіційний представник США, який не мав права виступати публічно.

Про це пише американська некомерційна мережа радіостанцій NPR.

Це сталося після того, як міністр оборони Піт Геґсет продовжує "встрягати" у скандали.

Виданню підтвердив той же чиновник, що Геґсет поділився подробицями напередодні ударів у Ємені минулого місяця зі своєю дружиною та братом у чаті Signal на своєму особистому телефоні через кілька хвилин після того, як його оновив високопоставлений військовий чиновник США.

Новини про другий груповий чат Signal про місію вперше повідомила газета The New York Times.

Зранку ми повідомляли, що Геґсет знову злив секретні плани США в особистому чаті.