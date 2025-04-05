Адміністрація Трампа помилково надіслала електронний лист з наказом українцям виїхати

Вони мали 7 днів, аби виїхати з країни, інакше "федеральний уряд знайде" їх.

На цьому тижні українці, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали помилкові електронні листи, де їм повідомили, що їхній статус анульовано.

Згідно з листом вони мали 7 днів, аби виїхати з країни, інакше "федеральний уряд знайде" їх.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Якщо ви негайно не залишите територію США, ви станете об'єктом потенційних правоохоронних дій, які призведуть до вашого видворення зі США. Повторно повідомляємо: Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в США", - було написано у листі, що надійшов українцям.

Проте вже наступного дня у Міністерстві внутрішньої безпеки США заявило, що електронного листа було надіслано помилково, а також що гуманітарна програма для українців, яка була створена після російського вторгнення в Україну в 2022 році, не була припинена.

Пізніше Міністерство надіслало повторний лист, в якому повідомило, що наказ був помилковим.

"Умови вашого гуманітарного статусу, виданого раніше, наразі залишаються незмінними", – написано було у другому листі.

Поки незрозуміло, яка кількість українців отримали такий електронний лист.

На початку березня ми також повідомляли, що Трамп планує скасувати правовий статус для українців, що отримали прихисток у США.