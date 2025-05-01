Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні на $50 млн

Офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США.

Президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі на суму 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Kyiv Post, посилаючись на джерела в дипломатичних колах.

Сталося це вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому більше 100 днів тому.

Адміністрація США вважала пріоритетом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом, а не військовою підтримкою.

"Усі прямі комерційні продажі (DCS) працюють тихо; про них не оголошують публічно, як про продаж військової техніки за кордон. Новина тут у тому, що продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю відріже Україну", - заявив виданню аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi.

Інформація про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг.

Офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США.

Видання пише, що військова допомога США Україні триватиме незалежно від того, чи йдеться про продовження попередніх пакетів допомоги, або використання президентського механізму екстреної передачі зброї. Уе це лише посилить позиції Вашингтона у переговорах.

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про своє прагнення до тривалого припинення вогню в Україні. Для досягнення цієї мети США потрібні важелі впливу як на Київ, так і на москву", - сказав непартійній дослідницькій організації Rand Corporation Майкл Сесіре.

Нагадаємо, що вночі 1 травня Україна і США підписали угоду про копалини.