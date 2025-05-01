Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні на $50 млн

01 травня 2025, 09:36
Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні на $50 млн
Офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США.

Президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі на суму 50 мільйонів доларів. 

Про це повідомляє Kyiv Post, посилаючись на джерела в дипломатичних колах.

Сталося це вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому більше 100 днів тому. 

Адміністрація США вважала пріоритетом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом, а не військовою підтримкою.

"Усі прямі комерційні продажі (DCS)  працюють тихо; про них не оголошують публічно, як про продаж військової техніки за кордон. Новина тут у тому, що продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю відріже Україну", - заявив виданню аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi.

Інформація про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг. 

Офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США.

Видання пише, що військова допомога США Україні триватиме незалежно від того, чи йдеться про продовження попередніх пакетів допомоги, або використання президентського механізму екстреної передачі зброї. Уе  це лише посилить позиції Вашингтона у переговорах.

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про своє прагнення до тривалого припинення вогню в Україні. Для досягнення цієї мети США потрібні важелі впливу як на Київ, так і на москву", - сказав непартійній дослідницькій організації Rand Corporation Майкл Сесіре. 

Нагадаємо, що вночі 1 травня Україна і США підписали угоду про копалини.

 

СШАпідтримка України

Останні матеріали

Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-Москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-Москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється