Адміністрація Трампа зупинила 90% виплат від USAID

Вчора суд дав Трампу менше двох днів на розмороження іноземної допомоги.

В Білому домі заявили, що припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Ця інформація виплила з позову, поданого в середу, пише телеканал CNN.

"Загалом близько 5800 грантів USAID було припинено, а понад 500 грантів USAID було утримано. Загальна максимальна вартість утриманих грантів становить приблизно 57 млрд доларів", - йдеться в заяві.

В документі написано, що окрім припинення дії грантів USAID, було припинено дію ще порядка 4100 державних грантів та збережено близько 2700 державних грантів.

В середу ввечері адміністрація Трампа пояснила в заяві, що "залишилося ще 297 контрактів, які необхідно переглянути".

Журналісти зазначають, що скорочення іноземної допомоги - це удар по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги діяли по всьому світу.

Трамп зупинив їх, аби переглянути його, але при цьому більшість співробітників USAID була відправлена у відпустку, або звільнена.

В позові також написано, що держсекретар США Марко Рубіо в середу "ухвалив остаточне рішення щодо кожної нагороди на індивідуальній основі, ствердно обравши або збереження нагороди, або її припинення згідно з умовами документа або незалежного юридичного органу як такої, що не відповідає національним інтересам і зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Проте позивачі спростували інформацію про те, що Рубіо особисто розглядав усі рішення про розірвання, заявивши, що "було б неможливо, щоб одна людина або навіть група людей осмислено розглянули всі ці контракти і рішення за такий короткий період".

Нагадаємо, що вчора суд дав Трампу менше двох днів на розмороження іноземної допомоги.