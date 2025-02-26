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Суд дав Трампу менше двох днів на розмороження іноземної допомоги – AP

26 лютого 2025, 16:19
Суд дав Трампу менше двох днів на розмороження іноземної допомоги – AP
Фото: ukrgazeta.eu
Адміністрація США поки не відреагувала на виконання судового розпорядження.

Федеральний суддя дав адміністрації Білого дому менше ніж два дні на розблокування мільярдів доларів зовнішньої допомоги. 

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Суддя заявив, що адміністрація ніяк не відреагувала на виконання його попереднього розпорядження щодо необхідності послабити обмеження.

Позов подали некомерційні організації через припинення іноземної допомоги через Агентство міжнародного розвитку США і Держдепу після указу президента Дональда Трампа від 20 січня.

Організації заявили, що заморожування порушує федеральний закон та призупиняє фінансування навіть таку програму як порятунку життя за кордоном. 

Окружний суддя США Амір Алі ще 13 лютого оголосив адміністрації США принаймні тимчасово відновити фінансування. 

Проте працівники організації USAID, підприємства і некомерційні організації кажуть, що не знають про жодні платежі. 

Після того як  суддя запитав у юриста адміністрації Трампа, чи відомо йому про кроки, вжиті для розблокування коштів, той сказав, що "не в змозі відповісти на це".

Також відомо, що адміністрація Трампа почала скорочувати співробітників USAID.

 

СШАсудUSAID

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