Адвокат Коломойського повідомив про тиск на суд у справі націоналізації "ПриватБанку"

Зокрема адвокат вказав на учасників акції протесту перед будівлею Господарського суду, які вимагали не допустити ренаціоналізації "ПриватБанку", тобто його повернення колишнім власникам

Представник Ігоря Коломойського на суді щодо законності націоналізації ПриватБанку Олександр Винниченко заявив, що опоненти олігарха тиснуть на суд.

"Ми бачимо, що наші опоненти (держава та Національний банк " ред.) намагаються постійно затягнути, зірвати розгляд справи, використовуючи всілякі процесуальні дії та позапроцесуальні методи. Тому я цілком впевнено можу заявити: здійснюється тиск на суд та перешкоджання правосуддю", - заявив Винниченко, повідомляє "Громадське".

Зокрема адвокат вказав на учасників акції протесту перед будівлею Господарського суду, які вимагали не допустити ренаціоналізації "ПриватБанку", тобто його повернення колишнім власникам. Зазначимо, будівлю суду пікетували учасники організації "Демократична Сокира", а саму будівлю суду евакуювали через повідомлення про замінування напередодні початку слухання справи.

Господарський суд 17 жовтня мав розглянути справу про законність купівлі-продажу акцій "ПриватБанку" за позовом Ігоря Коломойського до держави. Суд вирішив призупинити цю справу до отримання рішення іншого суду у справі про націоналізацію "ПриватБанку".

Зазначимо, що наприкінці 2016 року "ПриватБанку" було націоналізовано рішенням українського уряду. Підставою для націоналізації стала фактична неплатоспроможність банку. Водночас, оскільки "ПриватБанк" був (і залишається) найбільшим банком України, закрити його не могли, а вивели з ринку шляхом передачі в управління державі.

Одразу після націоналізації український уряд докапіталізував банк на 155 мільярдів гривень. Таким чином банк уникнув банкрутства. Наразі ці кошти "ПриватБанк" намагається стягнути зі своїх колишніх власників у міжнародних та українських судах.