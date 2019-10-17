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Суд щодо законності націоналізації "ПриватБанку" перенесли

Засідання суду щодо законності угоди з купівлі продажу акцій ПриватБанку за позовом колишнього власника Ігоря Коломойського до держави, перенесли.
Суд щодо законності націоналізації "ПриватБанку" перенесли Фото: з вільних джерел

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Господарського суду Петро Паламар, повідомляє "Громадське".

При цьому учасники судового процесу про перенесення розгляду справи не знали. Їм про це стало відомо лише у день розгляду, тобто 17 жовтня.

За словами активістів, які пікетують будівлю суду з вимогами не допустити ренаціоналізації ПриватБанку, Господарський суд ухвалив рішення перенести слухання у цій справі до завершення розгляду інших судових процесів між Коломойським та державою щодо ПриватБанку.

Напередодні стало відомо, що будівлю Господарського суду, який має розглядати цю справу, евакуювали у зв'язку з повідомленням про замінування.

Зазначимо, що наприкінці 2016 року ПриватБанку було націоналізовано рішенням українського уряду. Підставою для націоналізації стала фактична неплатоспроможність банку. Водночас, оскільки ПриватБанк був (і залишається) найбільшим банком України, закрити його не могли, а вивели з ринку шляхом передачі в управління державі.

Одразу після націоналізації український уряд докапіталізував банк на 155 мільярдів гривень. Таким чином банк уникнув банкрутства. Наразі ці кошти ПриватБанк намагається стягнути зі своїх колишніх власників у міжнародних та українських судах.

Нагадаємо, що суд визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

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17 10 2019 11:45
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