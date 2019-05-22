Адвокат Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення щодо повернення йому громадянства України
"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, так як за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - йдеться в листі Саакашвілі, переданому його адвокатом в АП 22 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому Саакашвілі зазначив, що йому не потрібні "жодні посади і преференції".
Саакашвілі зазначив, якщо у Зеленського навіть є якісь сумніви щодо доцільності повернення йому громадянства України, президент може дати розпорядження голові Державної прикордонної служби про те, що Саакашвілі має право в'їхати в Україну, щоб самому захистити свої права в суді.
До листа додається також фактологічна фабула справи стосовно позбавлення Саакашвілі громадянства.
Нагадаємо, що в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.
10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.
12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень, Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням усіх юридичних формальностей був.
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