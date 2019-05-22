Адвокат Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення щодо повернення йому громадянства України

"За міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства"

Адвокат екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав до адміністрації президента України Володимира Зеленського лист Саакашвілі з проханням повернути йому громадянство України.

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, так як за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - йдеться в листі Саакашвілі, переданому його адвокатом в АП 22 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому Саакашвілі зазначив, що йому не потрібні "жодні посади і преференції".

Саакашвілі зазначив, якщо у Зеленського навіть є якісь сумніви щодо доцільності повернення йому громадянства України, президент може дати розпорядження голові Державної прикордонної служби про те, що Саакашвілі має право в'їхати в Україну, щоб самому захистити свої права в суді.

До листа додається також фактологічна фабула справи стосовно позбавлення Саакашвілі громадянства.

Нагадаємо, що в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень, Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням усіх юридичних формальностей був.