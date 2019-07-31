ПОЛІТИКА НОВИНИАдвокат президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вважає, що Віталій Кличко є хорошим мером столиці України і справжнім патріотом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Адвокат Трампа назвав Кличка "яскравим світлом у відносній темряві"
Джуліані зазначив, що Київ ніколи не був кращим, ніж за мера Кличка
Фото: Facebook / Віталій Кличко
"Мер Віталій Кличко був великим чемпіоном у суперважкій вазі і є справжнім патріотом України. Місто Київ ніколи не було кращим. Він - яскраве світло, що сяє у відносній темряві", - написав Джуліані у Twitter, повідомляє LB.ua.
Як повідомлялося, сьогодні Кличко зустрівся з ексмером Нью-Йорка Джуліані. Вони обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці між країнами, а також торкнулися теми розвитку місцевого самоврядування. Кличко також заявив, що домовився наступного разу зустрітися з Джуліані в Києві.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко зустрівся у США з адвокатом Дональда Трампа, екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.
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