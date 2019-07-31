Кличко у Нью-Йорку провів зустріч з адвокатом Трампа Джуліані

"На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку"

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у США з адвокатом Дональда Трампа, екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

"Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України. І звичайно, ж торкнулися теми важливості розвитку місцевого самоврядування", - написав Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Кличко і Джуліані домовилися, що наступна їхня зустріч відбудеться у Києві.

Нагадаємо, що 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб вмовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп.

Згодом Джуліані скасував свій візит.

За його словами, "ворогом Трампа" в оточенні Зеленського є нардеп Сергій Лещенко, який допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів 2016 року.

Лещенко опублікував "чорну книгу" Партії регіонів, у якій фігурував голова виборчого штабу республіканців Пол Манафорт.

Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що глава Генпрокуратури Юрій Луценко систематично дезінформував адвоката Трампа Джуліані, щоб зберегти свою посаду.