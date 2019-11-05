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Адвокат Трампа, який мав приїхати в Україну для зустрічі із Зеленським, скасував візит

Причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки", яким піддали Джуліані після анонсування свого візиту
Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, скасував свій візит.
Адвокат Трампа, який мав приїхати в Україну для зустрічі із Зеленським, скасував візит Фото:РБК-Україна

Причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки", яким піддали Джуліані після анонсування свого візиту, вказує The New York Times. Його звинуватили в пошуку іноземної допомоги для переобрання Трампа у 2020.

Він також звинуватив демократів у спробі "розкрутити" поїздку, тобто надати їй додаткових сенсів.

"Вони кажуть, що я втручався у вибори (президента США 2020 року - ред.) - смішно", - розповів він в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Адвокат Трампа припустив, що в Україні він опиниться у середовищі людей, які є "ворогами президента", у деяких випадках і "ворогами США", а в одному випадку - "у середовищі вже засудженої людини, яку визнали причетною до надання допомоги демократам у розслідуванні 2016 року", вказує Fox News.

Та висловив побоювання, що сам Зеленський опиниться у середовищі "ворогів Трампа".

"Був великий острах, що новий український президент буде оточений, буквально, ворогами президента (США - ред.), які були причетні до цього (вибори президента 2016 року - ред.) та людьми, пов'язаними з іншими агентами демократів", - сказав Джуліані.

Нагадаємо, про візит Джуліані напередодні повідомила газета The New York Times. За даними видання, адвокат Трампа хотів переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому - а в такий спосіб допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року.

Сам Джуліані казав, що хоче розповісти Зеленському "все, що знає про людей, які його оточують".

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11 05 2019 10:46
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