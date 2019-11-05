Адвокат Трампа, який мав приїхати в Україну для зустрічі із Зеленським, скасував візит

Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, скасував свій візит.

Причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки", яким піддали Джуліані після анонсування свого візиту, вказує The New York Times. Його звинуватили в пошуку іноземної допомоги для переобрання Трампа у 2020.

Він також звинуватив демократів у спробі "розкрутити" поїздку, тобто надати їй додаткових сенсів.

"Вони кажуть, що я втручався у вибори (президента США 2020 року - ред.) - смішно", - розповів він в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Адвокат Трампа припустив, що в Україні він опиниться у середовищі людей, які є "ворогами президента", у деяких випадках і "ворогами США", а в одному випадку - "у середовищі вже засудженої людини, яку визнали причетною до надання допомоги демократам у розслідуванні 2016 року", вказує Fox News.

Та висловив побоювання, що сам Зеленський опиниться у середовищі "ворогів Трампа".

"Був великий острах, що новий український президент буде оточений, буквально, ворогами президента (США - ред.), які були причетні до цього (вибори президента 2016 року - ред.) та людьми, пов'язаними з іншими агентами демократів", - сказав Джуліані.

Нагадаємо, про візит Джуліані напередодні повідомила газета The New York Times. За даними видання, адвокат Трампа хотів переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому - а в такий спосіб допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року.

Сам Джуліані казав, що хоче розповісти Зеленському "все, що знає про людей, які його оточують".