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ПОЛІТИКА

G7 розглядає план щодо пакету допомоги Україні на суму $50 мільярдів під керівництвом США

03 травня 2024, 21:31
G7 розглядає план щодо пакету допомоги Україні на суму $50 мільярдів під керівництвом США
Фото: AFP
Вашингтон хоче заручитися для цього підтримкою партнерів по G7.

США ведуть переговори з близькими партнерами по "Великій сімці" щодо надання Україні нового пакету допомогу на суму до 50 мільярдів доларів. Планується, що ці кошти будуть погашені за рахунок прибутків від активів російського центробанку, які були заморожені на Заході після російського вторгнення в лютому 2022 року та на які нараховуються відсотки.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами людей, знайомих з пропозицією, план обговорюється серед країн «Великої сімки», причому США наполягають на укладенні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Італії у червні. За їхніми словами, дискусії на цю тему були складними, і укладення угоди може зайняти місяці. Цей крок також посилить тиск на Європейський Союз, щоб він відмовився від своїх заперечень проти використання заморожених російських активів.

Відповідаючи на запитання про таку пропозицію, в якій США або підгрупа країн "Великої сімки" надають гроші на допомогу, які ЄС повертає за рахунок заморожених активів, міністр фінансів США Джанет Єллен сказала, що «це те, що ми обговорюємо».

"В ідеалі, ми б хотіли, щоб у цьому брала участь уся «Велика сімка», а не лише Сполучені Штати", – сказала Єллен в інтерв'ю Bloomberg третього травня.

Нагадаємо, що більшість європейських країн виступають проти повної конфіскації активів і скептично ставляться до пропозицій, які, на їхню думку, можуть підірвати стабільність євро або наразити їх на небезпеку з боку росії. 

СШАвійнаG7допомога Україні

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