Адвокат Трампа збирається в Україну на зустріч із Зеленським

"Містер Джуліані заявив, що планує поїхати до Києва, української столиці, в найближчі дні й зустрітися там з новообраним президентом країни, щоб закликати його продовжити розслідування, які, як стверджують союзники Білого дому, можуть дати нову інформацію щодо двох питань"

Персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані планує їхати в Україну, щоб умовити нового президента країни Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп.

"Містер Джуліані заявив, що планує поїхати до Києва, української столиці, в найближчі дні й зустрітися там з новообраним президентом країни, щоб закликати його продовжити розслідування, які, як стверджують союзники Білого дому, можуть дати нову інформацію щодо двох питань, в яких дуже зацікавлений містер Трамп", - інформує "Українська правда" з посиланням на інтерв'ю юриста у The New York Times.

Одне питання, за словами Джуліані, стосується розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори 2016 року. Друге – причетності сина колишнього віце-президента Джо Байдена Хантера до газової компанії, що належить українському олігарху (йдеться про компанію Burisma Миколи Злочевського – УП).

"Я попрошу їх провести розслідування, яке вони вже і так проводять, і на припиненні якого наполягають деякі люди. І я збираюся пояснити їм причини, через які вони не повинні його зупиняти, тому що ця інформація буде дуже, дуже корисна для мого клієнта і може виявитися корисною для мого уряду", - цитує адвоката NYT.

Крім того, за словами Джуліані, він збирається розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.

Нагадаємо, що єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган прибув до Києва для зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Також, новообраний президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд боротьбу з корупцією та врегулювання конфлікту на сході України.