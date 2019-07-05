Єврокомісар Ган прибув до Києва для зустрічі з Зеленським
Єврокомісар прибув до Києва для проведення зустрічей з представниками чинної влади і її наступниками. Візит готувався без публічного анонсування. Зокрема, він відсутній в календарі подій Єврокомісії на цей тиждень, повідомляє "Європейська правда".
У даний час він зустрічається з Володимиром Зеленським.
Варто зазначити, що перед цим єврокомісар зустрівся з головою українського уряду Володимиром Гройсманом.
Як повідомляє Урядовий портал, єврокомісар Ган відзначив, що продовжувати реформи дійсно потрібно. "Ми бачимо гарні результати перетворень", – зазначив чиновник і додав, що продовження роботи щодо втілення антикорупційних ініціатив та оновлення системи судочинства – це дуже важливо.
"Хочу також відзначити організацію та проведення президентської виборчої кампанії в Україні. Це саме по собі вже цінно, і цим Україна може пишатися", – додав єврокомісар.
За даними ЄП, 8 травня єврокомісар Ган зустрінеться у Києві з главою МЗС Канади Христею Фріланд.
Нагадаємо, що голови фракції Верховної Ради в суботу зустрінуться з новообраним президентом Володимиром Зеленським у будівлі парламенту для обговорення, в тому числі, дати інавгурації.
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