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Єврокомісар Ган прибув до Києва для зустрічі з Зеленським

Варто зазначити, що перед цим єврокомісар зустрівся з головою українського уряду Володимиром Гройсманом
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган прибув до Києва для зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.
Єврокомісар Ган прибув до Києва для зустрічі з Зеленським Йоганнес Ган. Фото: mignews.com

Єврокомісар прибув до Києва для проведення зустрічей з представниками чинної влади і її наступниками. Візит готувався без публічного анонсування. Зокрема, він відсутній в календарі подій Єврокомісії на цей тиждень, повідомляє "Європейська правда".

У даний час він зустрічається з Володимиром Зеленським.

Варто зазначити, що перед цим єврокомісар зустрівся з головою українського уряду Володимиром Гройсманом.

Як повідомляє Урядовий портал, єврокомісар Ган відзначив, що продовжувати реформи дійсно потрібно. "Ми бачимо гарні результати перетворень", – зазначив чиновник і додав, що продовження роботи щодо втілення антикорупційних ініціатив та оновлення системи судочинства – це дуже важливо.

"Хочу також відзначити організацію та проведення президентської виборчої кампанії в Україні. Це саме по собі вже цінно, і цим Україна може пишатися", – додав єврокомісар.

За даними ЄП,  8 травня єврокомісар Ган зустрінеться у Києві з главою МЗС Канади Христею Фріланд.

Нагадаємо, що голови фракції Верховної Ради в суботу зустрінуться з новообраним президентом Володимиром Зеленським у будівлі парламенту для обговорення, в тому числі, дати інавгурації.

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07 05 2019 12:57
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