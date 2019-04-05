Голови фракцій зустрінуться з Зеленським у суботу, - Березюк
"Наскільки я розумію, буде не тільки ця розмова (про призначення дати інавгурації - ІФ), буде зустріч із новообраним президентом України у Верховній Раді. Будемо говорити, в тому числі, й про інавгурацію", - сказав Березюк, повідомляє "Українська правда".
За його словами, зустріч призначена на 15:00 суботи у приміщенні Верховної Ради.
Водночас, як повідомляють джерела "Української правди", спікер ВР Андрій Пурубій у суботу збирає керівників фракцій парламенту для обговорення дати інавгурації обраного президента.
Начебто у команді Зеленського пропонують провести інавгурацію до 27 травня.
Два високопоставлені співрозмовники у Раді стверджують, що на зустрічі з головами фракцій очікують і самого Зеленського, однак в оточенні обраного президента зазначають, що ця зустріч обійдеться без його присутності.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, згідно з яким урочисте засідання парламенту, присвячене складенню присяги новообраним президентом України Володимиром Зеленським, може відбутися 19 травня 2019 року.
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